FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı SüperLig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, santrfor Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SüperLig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, santrfor Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

8 futbolcusuyla yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezona Afyonkarahisar kampında devam eden kırmızı beyazlı ekip, hücum bölgesini güçlendirmek için Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Santrfor mevkisinde oynayan 30 yaşındaki Jamaikalı Orgill, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Kaynak: DHA