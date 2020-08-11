FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı
SüperLig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, santrfor Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
11.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:25
SüperLig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, santrfor Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
8 futbolcusuyla yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezona Afyonkarahisar kampında devam eden kırmızı beyazlı ekip, hücum bölgesini güçlendirmek için Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Santrfor mevkisinde oynayan 30 yaşındaki Jamaikalı Orgill, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Kaynak: DHA