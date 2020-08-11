FTA Antalyaspor, Orgill'i açıkladı
Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
11.08.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:25
Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: DHA