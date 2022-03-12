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FTA Antalyaspor maçı ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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FTA Antalyaspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında yarın saat 16.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında yarın saat 16.00'da oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçının elverişsiz hava koşulları ve misafir takımın ulaşımdan kaynaklı olarak İstanbul'a gelememesi nedeniyle pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Müsabaka, 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Spor, Haberler

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