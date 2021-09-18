FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Galibiyet coşkusunu taraftarımızla birlikte yaşamak istiyoruz

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Beşiktaş karşılaşmasında taraftarın son düdük çalana kadar takımın yanında yer almasını istediklerini belirterek, "Maç sonunda galibiyet coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile bugün saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Taraftarı önünde oynayacağı maçta puanlar kazanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılarda basın sözcüsü Adnan Başkan, Süper Lig'in ilk 4 haftasında mağlubiyete en üzüldükleri karşılaşmanın Gaziantep deplasmanında yaşandığını dile getirdi. Gaziantep FK karşılaşmasında kaybedilen puanlara üzüldüklerini belirten Başkan, "Çünkü beraberliğe bile üzüleceğimiz maçtan maalesef elimiz boş ayrıldık. Zaten Göztepe maçında ve Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda kaybettiğimiz puanları da düşünürsek kılpayı kayıplar yaşıyoruz. Gelişmekte olan bir oyunumuz olduğunun farkındayız. Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Taraftara çağrı yapan Başkan, şöyle konuştu: "Sahadaki 11 futbolcumuz ve teknik ekibimizin en çok ihtiyacı olduğu konu ise taraftar desteği. Biz en çok taraftarımıza güveniyoruz. İstedikleri zaman tribünlerin maç kazandırdığına çok kez şahit olduk. Taraftarımız bizim her şeyimiz. Onlarla daha güçlü olduğumuzun farkındayız. Son düdük çalana kadar yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz yönetim olarak rakip takım taraftarlarının tribünlere alınmaması konusunda gereken önlemlerimizi aldık. Stadın tamamını kırmızı beyaz görmek ve maç sonunda galibiyet coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz."