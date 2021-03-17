FTA Antalyaspor A. Alayaspor maçı kaç kaç? Kim finale çıktı?
17.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:49
FTA Antalyaspor ile A. Alayasporarasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Maç hakkında detaylar merak edilirken FTA Antalyaspor A. Alayaspor maçı kaç kaç, araştırıldı. Beşiktaş canlı takip!
Ziraat Türkiye Kupası'nda FTA AntalyasporA. Alayaspor maçı heyecanı yaşanıyor. Peki, FTA AntalyasporA. Alayaspor maçı kaç kaç? Antalyaspor canlı takip!
FTA ANTALYASPORA. ALAYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
FTA Antalyaspor: 2
A. Alayaspor: 0
Maç sona erdi. Finalde Beşiktaş ile FTA Antalyaspor karşı karşıya gelecek.