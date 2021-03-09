FT-Toparlanma umuduyla Çin'de birleşme-satın almalarda rekor artış

satın almaları, yılın ilk iki ayında 77.5 milyar dolarlık bir değer ile, tüm zamanların rekor düzeyine, 2020 yılının aynı döneminin de yaklaşık üç katına tırmandı.

satın almaları, yılın ilk iki ayında 77.5 milyar dolarlık bir değer ile, tüm zamanların rekor düzeyine, 2020 yılının aynı döneminin de yaklaşık üç katına tırmandı.

Financial Times'ın Refinitiv verilerine dayandırdığı haberine göre, Çin'de koronavirüs salgınından toparlanmanın ivme kazanmasıyla geçen yılın ikinci yarısında ivme kazanan yatırımlar, özellikle ülkenin ABD ile arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından, ekonomiyi güçlendirmek için iç talebe odaklanılmasıyla öne çıktı.

Birleşik Krallık merkezli, hizmetler ve danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın Asya-Pasifik Bölgesi Başkanı David Brown, gelişmeleri "Çin'deki birleşme ve satın almalar için olağandışı bir dönemdeyiz" diye tanımladı ve ekonomi toparlanırken yerli işletmelerin öz sermaye talebini ve denizaşırı teknoloji ve pazarlara bağımlılığı azaltmayı amaçlayan hükümet politikasını içeren "mükemmel bir faktör fırtınası" yaşandığını vurguladı.Financial Times haber inde, Çin'in ekonomik büyümesinin, 2020'nin sonuna doğru hızlandığına ve borsanın rekor düzeylere tırmanarak uzmanların güçlü hükümet desteğiyle beslendiğini söylediği bir dizi yerel anlaşma için zemin hazırladığına da dikkat çekildi.

Son işlemler arasında bir çimento şirketi olan Xinjiang Tianshan 15 milyar dolar karşılığında dört bölgesel şirketi satın alması, Kerry Logistics'in Çinli kurye grubu SF Holding tarafından 2.3 milyar dolarlık satın alma işlemi, ve Hong Kong merkezli özel sermaye şirketi FountainVest Partners tarafından Çinli lojistik şirketi CJ Rokin'in satın alınması bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı