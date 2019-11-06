FT-Scholz'dan Euro Bölgesi bankacılık birlik projesi çağırısı

06.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:43

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin yaşanan kilitlenmeyi sona erdirmeye ve bankacılık birliği projelerinde ilerlemeye çağırdı.

Scholz, Financial Times'a yazdığı makalede, Almanya'nın Avrupa Birliği genelinde bir banka mevduat reasuransı oluşturulmasını değerlendireceğini, böyle bir uygulamanın ulusal mevduat sigortasının esnekliğini ciddi şekilde güçlendireceğini vurguladı.

Avrupa finansal piyasalarının hala kırılgan olduğunu da yazan Scholz, sermayenin ve finansal likiditenin serbest akışının önündeki bariyerlerin hala mevcut olduğunu belirtirken, Avrupa Birliği'nin bankalar konusunda tüm üye ülkelerde aynı şekilde vergilendirmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.Scholz ayrıca, finansal hizmetler konusunda ABD veya Çin'e bağımlı olmanın bir seçenek olmadığını da belirtti.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni Başkanı Christine Lagarde, göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmasında, tüm taraflara "güçlü, cesur ve çözüm odaklı ortak çalışma çağrısı" yaptıKonuşmasında para politikasına değinmeyen Lagarde, buna karşılık ECB'yi eleştiren bazı önemli isimleri överek tüm taraflarla ortak çalışma sinyalleri verdi."Bugün Avrupa'nın duymaya ihtiyacı olduğu mesajın bu olduğuna inanıyorum" diyen Lagarde, "Bu, kendinden kuşkulanmanın bize zarar vermesine karşı daha iyi hissetme çağrısıdır" diye ekledi.

Kaynak: DHA