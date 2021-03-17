FT-IATA 300 havayolu şirketiyle iklim değişikliğini görüşüyor
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FT-IATA 300 havayolu şirketiyle iklim değişikliğini görüşüyor

17.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:42
FT-IATA 300 havayolu şirketiyle iklim değişikliğini görüşüyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), dünya genelindeki 300 havayolu şirketiyle, iklim değşikliğine karşı belirlenen yeni hedeflerle ilgili görüşmeleri sürdürüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), dünya genelindeki 300 havayolu şirketiyle, iklim değşikliğine karşı belirlenen yeni hedeflerle ilgili görüşmeleri sürdürüyor.

Financial Times gazetesinin sorularını yanıtlayan IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, görüşmelerde "2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşma" taahhüdünün ele alındığını söyledi ve bu taahhüdün, IATA yıllık toplantı deklarasyonuna girebileceğini vurguladı.

Juniac, "Kriz bizi bu taahhütlere bağlı kalmaktan alıkoymadı ve hiçbir şeyi değiştirmedik; ancak, muhtemelen daha ileri gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz, bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz" diye ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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