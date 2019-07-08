FT/Fransa: Avrupa IMF başkanlığı için bir aday bulmalı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa maliye bakanlarının Christine Lagarde'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı olarak yerini alacak bir aday üzerinde uzlaşma sağlamaları gerektiğini söyledi.

Financial Times'a konuşan Le Maire, güney Fransa'da katıldığı bir konferansta, Avrupa maliye bakanlarının Lagarde'den sonra IMF başkanlığı için adayları değerlendireceklerini vurguladı ve ekledi:

"Avrupa'nın iyi bir aday üzerinde uzlaşma sağlaması gerekli. En iyi aday üzerinde uzlaşma sağlayacağımızı umuyorum."

ECB Yöneti Kurulu üyesi Benoit Coeure de yaptığı açıklamada, Lagarde'nin ECB başkanlığı için "eşsiz nitelikte" bir aday olduğunu söyledi ve ekledi:

"Lagarde, global ekonominin nasıl çalıştığını biliyor. Avrupa'nın nasıl çalıştığını biliyor. Finansal piyasalar ile nasıl konuşulacağını biliyor."

AB liderleri geçen hafta Lagarde'ı Draghi'nin yerine Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı için aday göstermişlerdi.

Kaynak: DHA

- İstanbul