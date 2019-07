FT-Avrupa Komisyonu beş ülkenin finansal piyasaları erişim hakkını geri alacak

Avrupa Komisyonu, beş ülkenin Avrupa Birliği (AB) piyasalarının bazı kısımlarına erişimlerini kısıtlamaya hazırlanıyor.

The Financial Times'da yer alan habere göre, Brexit sonrası Birleşik Krallık'ın ekonomisine zarar verme potansiyeline sahip söz konusu karar kapsamında Komisyon, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada ve Singapur'un bazı piyasa erişim haklarını alacak.

Mevcut kurallarla Komisyon, "denklik" sistemi kapsamında AB üyesi olmayan banka, yatırım şirketleri, takas kurumları ve kredi derecelendirme kurumlarına, kurallarının AB ile paralel olması şartıyla AB piyasalarına erişim hakkı tanıyor.

Financial Times'a göre AB, söz konusu beş ülkenin kredi derecelendirme kurumlarını AB ile aynı titizlik düzeyinde yönetememesi sebebiyle finansal piyasalara erişim haklarının alınmasına karar verdi.

Söz konusu kararın onaylanması durumunda ilk kez ülkelerin erişim haklarının geri alınacağı belirtilirken, Birleşik Krallık'ın da AB'den ayrılmasının ardından bölgedeki müşterilerine hizmet vermeye devam etmek için Komisyon's başvurması gerekecek.

