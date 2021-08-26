FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda
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FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda

FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında FT Antalyaspor ile Çaykur Rizespor yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. haftasında FT Antalyaspor ile Çaykur Rizespor yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Geride kalan 2 haftada 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçından mutlak 3 puan hedefliyor. Antalyaspor, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresinde hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas kontrol çalışmasının ardından çift kale taktik maçı ile sona erdi.

GENÇLERE MİLLİ DAVET

Ayrıca Antalyaspor'un genç yıldızları Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil Ümit Milli Takım'ın Belçika ve İskoçya ile oynayacağı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

26. RANDEVU

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 21, toplamda ise 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 karşılaşmada Antalyaspor'un rakibine karşı 10 galibiyeti, 7 beraberliği ve 8 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor ligde oynanan 20 maçta ise rakibine karşı 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon ligdeki iki karşılaşmayı Çaykur Rizerspor, 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda
FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda
FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda
FT Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 26. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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