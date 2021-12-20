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FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 18. haftasında FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 18. haftasında FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 18. haftasında FT Antalyaspor, sahasında yarın saat 17.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde çalışan kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamlayacak. Güney ekibinde sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Crivell, Hakan Özmert ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Fredy'nin ise ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Antalyaspor, Konyaspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle kaybettiği puanın telafisini Kasımpaşa'yı yenerek yapmak istiyor.

İki ekip bugüne kadar 21 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 11'ini Antalyaspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı.

Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşmada 1-1 ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. - ANTALYA

FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

FT Antalyaspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

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