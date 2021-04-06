FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda
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FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda

Süper Lig'in 33. haftasında, FT Antalyaspor ile DG Sivasspor birbirlerine 35. kez rakip olacak.

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Süper Lig'in 33. haftasında, FT Antalyaspor ile DG Sivasspor birbirlerine 35. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor, sahasında DG Sivasspor'u ağırlayacak. Yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal hakem üçlüsü yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam antrenmanı ile hazırlığını tamamlayacak olan Antalyaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Ersan Adem Gülüm ve Orgill ile kart cezalısı Nuri Şahin takımdaki yerini alamayacak.

İki takım bugüne kadar birbirlerine 34 kez rakip oldu. Bu maçlarda Antalyaspor 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Süper Lig'de geride kalan 23 maçta ise Antalyaspor'un 9, Sivasspor'un 8 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor'un yarınki mücadeleye şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: "Boffin, Bünyamin Balcı, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudryashov, Naldo, Sidney Sam, Fredy, Doğukan Sinik, Amilton, Podolski."

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda
FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda
FT Antalyaspor ile DG Sivasspor 35. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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