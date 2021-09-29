FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda - Haberler Spor
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FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan FT Antalyaspor ile Adana Demirspor birbirlerine 18. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan FT Antalyaspor ile Adana Demirspor birbirlerine 18. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Adana Demirspor'u konuk edecek olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp pas oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal gözetimindeki antrenman, Adana Demirspor maçının taktik provalarının gerçekleştirildiği çift kale çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Doğukan Nelik katılmadı. Kırmızı-beyazlılar Adana Demirspor'u da yenerek üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Morallerin yerinde olduğu Antalyaspor'da taraftarlarında maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Öte yandan iki takım bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 4'ünü Antalyaspor, 8'ini Adana Demirspor kazanırken, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Kırmızı-beyazlılar evindeki maçlarda ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. - ANTALYA

FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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