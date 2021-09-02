FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Süper Lig'e Göztepe beraberliğiyle başlayan Antalyaspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmiş, son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet sevinci yaşamıştı. 4 puanla ligde averajla 11. sırada yer alan kırmızı- beyazlılar, 12 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçından puan yada puanlar almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli maç arasında 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman günde çift olarak gerçekleşiyor. Salonda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapan Antalyaspor, sahada ise pas, çabukluk, atak organizasyonu olmak üzere taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştiriyor. Sıcak ve nemli havaya rağmen istediklerini yapan, kıran kırana çalışan futbolcularını Yanal tebrik etti.

Antalyaspor'da bugünü de günü çift antrenmanla tamamlayacak.

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
FT Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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