FT Antalyaspor'da, ÖK Yeni Malatyaspor hazırlıkları - Haberler
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FT Antalyaspor'da, ÖK Yeni Malatyaspor hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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FT Antalyaspor'da, ÖK Yeni Malatyaspor hazırlıkları

FT Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

FT Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son veren FT Antalyaspor, ara vermeden Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. 3 puanla moral bulan ve düşme hattından çıkan kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük maçında ilk on birde forma giyen futbolcular fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Diğer grup ise Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki saha antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, çalışma ve yarım sahada çift kale maçla sona erdi. Güney ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖK Yeni Malatyaspor - FT Antalyaspor karşılaşması 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

(İHA)

FT Antalyaspor'da, ÖK Yeni Malatyaspor hazırlıkları

FT Antalyaspor'da, ÖK Yeni Malatyaspor hazırlıkları

FT Antalyaspor'da, ÖK Yeni Malatyaspor hazırlıkları

FT Antalyaspor'da, ÖK Yeni Malatyaspor hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Spor, Güncel, Haberler

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