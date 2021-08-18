FT Antalyaspor'da marka işbirliği anlaşması
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FT Antalyaspor'da marka işbirliği anlaşması

FT Antalyaspor'da marka işbirliği anlaşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor ile Winter League arasında marka işbirliği sözleşmesi imzalandı.

FT Antalyaspor ile Winter League arasında marka işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine FT Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer ve marka adına CEO Behiç Kaya katıldı. Sezgin Özer, iki önemli marka arasında işbirliği sözleşmesinin imzalanmasının önemine değinerek, "Temel amacımız, yurt dışı ve yurt içindeki spor paydaşlarını Antalyaspor çatısı altında birleştirmek. Bilindiği gibi, her sene ocak ayında binlerce takım geliyor. Antalya'da teknik direktörler, sporcular, sportif direktörler, taraftarlar gibi sporun geniş yelpazedeki tüm paydaşları bir arada bulunuyor. Bu dönemde fuar tarzında bir etkinlik ile tüm bu paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor. Aynı zamanda bir turnuva da olacak. Antalyaspor'un bu anlaşmada herhangi bir riski ya da mali olarak bir taahhüdü yoktur. Antalyaspor bu etkinliklerdeki gelirlerden pay sahibi olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Antalyaspor da kazanacak"

Behiç Kaya ise sözlerine Başkan Aziz Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer'e teşekkür ederek başladı. Kaya, "Marka olarak amacımız, Antalya'ya gelen profesyonel futbol takımlarını mümkün olan en etkin şekilde bir araya getirmekti. Bu konudaki çabamızın temelinde; hem gelen takımların burada iyi bir hizmet alması hem de Antalya'nın buraya gelen takımlardan daha fazla fayda sağlayabilmesi var. Burada aynı zamanda Antalyaspor'un iyi bir etkileşim elde etmesi ve maddi gelir kazanmasını da hedefledik. İki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

FT Antalyaspor'da marka işbirliği anlaşması
FT Antalyaspor'da marka işbirliği anlaşması
FT Antalyaspor'da marka işbirliği anlaşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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