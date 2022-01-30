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FT Antalyaspor, Crivelli ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FT Antalyaspor, Crivelli ile yollarını ayırdı

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Süper Toto Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Enzo Crivelli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

FT Antalyaspor Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Başakşehir'den kiralanan Crivelli, kırmızı-beyazlı formayla gol ya da asist üretme başarısı gösteremedi. Crivelli, geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre de formasından uzak kalmıştı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Süper Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Medya, Spor, Haber

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