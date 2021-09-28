FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdü.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdü.

Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçı ile yüzlerin güldüğü Antalyaspor'da gözler 8. haftanın açılış maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasına çevrildi. 8 puanla 13. sıraya yükselen kırmızı-beyazlılar, zorlu müsabakayı da kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Akdeniz temsilcisi, Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını da sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman, çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Antrenmanı izlemeye gelen futbolcuların çocukları çalışmalara renk kattı.

Öte yandan karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı. Kale arkası 10, doğu alt 20, batı üst 30,batı alt 30, VIP 100 TL olarak belirlendi. Doğu üst ve kale arkaları üst tribünlerinin satışa açılmayacağı bildirildi.

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor

FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor

FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş
Magazin
Spor Balotelli Bülent Uygun
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:43:24. #1.11#