FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti

FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- FT Antalyaspor, 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum'a hareket etti.

- FT Antalyaspor, 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum'a hareket etti.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum kampı ile başlayan FT Antalyaspor, 2 haftalık başarılı kamp çalışmasının ardından Antalya'ya dönüş yaptı. İki günlük iznin ardından tesislerde toplanan kırmızı-beyazlılar 2. etap çalışması ve hazırlık maçları için Afyonkarahisar'a gitti. Güney ekibi ilk hazırlık maçında Lübnan Premier Lig ekiplerinden Tadamon Sour SC takımını 2-0 mağlup etti. Kamp kapsamındaki bir diğer hazırlık maçında Antalyaspor 1. Lig ekini Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Daha sonra kente dönen kırmızı-beyazlılar 3. etap kamp çalışması için yeniden Erzurum'a hareket etti. Kafileyi Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik uğurladı.

6 Ağustos'a kadar Erzurum'da olacak olan Antalyaspor buradaki ilk hazırlık maçını yarın günü TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacak. Kırmızı-beyazlıların bir sonraki hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Altay ile yapması bekleniyor.

Erzurum'daki ilk kamp döneminde Antalyaspor, 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a 1-0 mağlup olmuş, Erzurum BB'yi ise 2-1 mağlup etmişti.

(İsa Akar/İHA)

FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti
FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti
FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Gülşen Müge Anlı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Aytaç Kara Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FT Antalyaspor 3 etap kamp çalışması için Erzurum'a gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 18:01:40. #1.16#

title