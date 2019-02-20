Fsmvü Teknoloji Transfer Ofisi Kuruyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurmak için çalışmalara başladı. Üniversite sanayi iş birliğiyle katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması ve üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek, ticarileşmesi hedefleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiği 'FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum' projesi için tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı,FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat,İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

PROF. DR. FATİH ANDI: TTO İŞ BİRLİKLERİNE HIZ VERECEK

'FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum' projesi için geçen yıl kasım ayında çalışmalara başladıklarını söyleyen FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Proje 1,7 milyon lira bütçeye dayanıyor ve 2020 yılında tamamlanmasını öngörüyoruz. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ile katma değerli ve yenilikçi bir bakış açısıyla çalışmalarını artıracak. Sektörel iş birliği ile disiplinler arası faaliyetlere hız verecek ve hizmet üretecek. Üretimi ticarileştirerek, kuruma katkı sağlayacak. İstanbul odaklı bir toplumsal gelişimi bütün ülke sathına yayacak" dedi.

PROF. DR. HAKAN AKPOLAT: BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN TİCARETLEŞMESİNDE CİDDİ SIKINTILAR VAR

Teknoloji Transfer Ofisleri'nin, akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü kurumlar olduğunu belirtenFSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat ise, "Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu bağlantıların sağlanması yönünde faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileşmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri üniversitelerdeki teknolojinin sanayiye aktarılmasını sağlamak için doğru mekanizmalardır" diye konuştu.

Teknoloji Transfer Ofisi'nin üniversitedeki yenilikçi çalışmaları artıracağını aktaran Prof. Dr. Akpolat, "Bu proje, üniversitemizin dünya ölçeğinde yenilik ve teknoloji üretecek bir yapıya bürünmesi ve bu sayede İstanbul'un bölgesel ve küresel bir yenilik üretim merkezine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Teknoloji Transfer Ofisimiz, üniversitemizin ve içinde bulunduğu ekosistemin katma değerli ve yenilikçi çalışmalarını artıracak iş birliğiyle disiplinlerarası faaliyetlere hizmet edecek ve bilginin yayılmasını sağlayarak, ticarileşmeyi destekleyecek sürdürülebilir platform olarak çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

FATİH PİŞKİN: AR-GE İÇİN DESTEKLİYORUZ

Teknoloji Transfer Ofisleri'ne verdikleri destekle üniversite-sanayi iş birliğiyle katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasını ve üniversite kaynaklı buluşların patentlenerek, ticarileşmesini hedeflediklerini söyleyen İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin de"Öğrenci ve akademisyenlerin girişimci fikirlerinin yeşermesini, girişimcilik kültürünün akademik alanda daha da geliştirilmesini önemsiyoruz. FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum projesini de İstanbul'un Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu yıl verdiğimiz desteklerle birlikte İstanbul'da faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri'nden 7 tanesi ajansımızın desteğiyle kurulmuş olacak" dedi.

Tanıtım toplantısının sonunda 'FSM Teknoloji Transfer Ofisi Kurulum' projesinin detaylarına ilişkin sunum yapıldı. - İstanbul

Kaynak: DHA