Fsmvü'de Hocalı Katliamı Şehitleri Anıldı

Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nı Hocalı'ya Adalet sloganıyla gündeme getiren Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Katliamın 27'nci yılında hayatını kaybedenler anısına anma programı düzenledi.

Haydar Aliyev Vakfı çatısı altında Vakfın Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva'nın girişimiyle 2008'de başlatılan Hocalı'ya Adalet Haftası kapsamında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de anma programları gerçekleştiriliyor. Anma programları kapsamında Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Üsküdar Yerleşkesi'nde Bir 'İnsanlık Cinayeti/Hocalı Soykırımı' isimli etkinlik gerçekleştirdi.

Anma programına; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmet Şahidov, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi, Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı ve Gazeteci yazar Ardan Zentürk konuşmacı olarak katıldı.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIĞIMIZI HAYKIRMAK İÇİN TOPLANDIK"

Programın açılış konuşmasını yapan FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, "27 yıl önce Türk coğrafyasında Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeniler 600'den fazla kardeşimizi şehit etti. Bugün şehitlerimizi anmak, unutmadığımızı haykırmak için bir aradayız. İnsanlık dramında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah hiçbir coğrafyada böyle acı günler yaşamayız" dedi.

"KATLİAM TÜM DÜNYANIN GELECEĞİNE KARŞI YAPILDI"

Türkiye'de bu yönde yapılan konferansların kendileri için önemli olduğunu söyleyen Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı ise, "Bu katliam sadece Azerbaycan Türklerine karşı değil tüm dünyanın geleceğine karşı bir adımdı. Çünkü bir şehirde 63 çocuğun öldürülmesi dehşet vericiydi. Üstünden 27 yıl geçti bugün bize o çocuklardan annesi ve babası gözü önünde yakılan, hamile annesinin karnından çocuğu çıkarılan, kardeşlerin gözleri oyulan, babası demir boruların içine sarılarak yakılan bir öykü kaldı. Hocalı coğrafi olarak önemli bir bölgedeydi ve orada bir katliam yaparak Azerbaycan halkının gözünü korkutmak istediler. Karabağ topraklarını bu yolla daha kolay elde etmeye çalıştılar ama bu oldu mu? Tabi ki olmadı" diye konuştu.

"UNUTMAYACAĞIZ,UNUTTURMAYACAĞIZ"

Gençlere tarihi ve geçmişi iyi bilmeleri tavsiyesinde bulunarak Türkiye'ye tek dost ülkenin Azerbaycan olduğunu belirten TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, "Azerbaycan toprakları ülkemiz topraklarından sonra en fazla Türk şehidinin yattığı topraklardır. Hocalı 21'inci yüzyılda yaşanmış, canlı şahitleri olan ve bugün baktığınızda dünyanın çifte standart uyguladığı bir vahşeti,katliamı unutturmak istiyorlar. Biz de inadına diyoruz ki unutmayacağız,unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZE AZERBAYCANLI DEĞİL, HEP TÜRK DEDİLER"

Hocalı'yı anlatmanın kendileri için çok zor olduğunu söyleyen Azerbaycan Milletvekili Nagif ise, "Ermenilerin bu katliamı yapabileceklerine inanamadık ama yaptılar. Ermeniler barış içinde yaşadığımız dönemde de ellerine fırsat geçince Türkleri öldürdüler. Bize hiçbir zaman Azerbaycanlı demiyorlardı hep Türk diyorlar. Tarihin hiçbir döneminde bir Türk devleti diğer Türk devletiyle kardeş olarak geçinemedi. İlk defa Azerbaycan ve Türkiye yeni bir kardeşlik modelini dünyaya sunabiliyor. Şükürler olsun bugünlerde tekrar Hocalı Katliamı yapılmıyor. Çünkü Türkiye de Azerbaycan da güçlü halde. 1992 yılında bugün olduğu gibi Türkiye Azerbaycan'ın yanında olsaydı bu katliamı kimse yapamazdı, topraklarımızın yüzde 20'si işgal altında olmazdı" dedi.

Anma programında ayrıca Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybeniz Haşimova ve ekibi müziğin evrensel diliyle Hocalı'da yaşananları sahneledi.

HOCALI'DA NE OLDU?

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1980'li yılların sonunda başlayan Dağlık Karabağ'ın denetimiyle ilgili sürtüşmeler 1992 yılında çatışmaya dönüştü. Azerbaycan'a bağlı özerk yapıdaki Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın hak iddia etmesi üzerine çıkan çatışmalarda 12 Mayıs 1994'te imzalanan ateşkes anlaşmasına kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ermenistan'ın 1991'in son günlerinde kuşattığı Hocalı, yaklaşık 7 bin Azerbaycanlının yaşadığı bir kasabaydı. Hocalı'yı işgal etmek için 25 Şubat gecesi kasabaya saldıran Ermenistan askerleri savunmasız durumdaki 613 kişiyi katletti. - İstanbul

Kaynak: DHA