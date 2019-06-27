FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendiİSTANBUL - 27 Haziran - 17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı.
FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - 27 Haziran - 17 Ağustos günleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları gece yarısı itibariyle başladı. İki kıta arası geçişler 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor.
Kaynak: İHA
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