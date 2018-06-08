Fsm Köprüsünde İntihar Girişimi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar etmek isteyen bir kişiyi polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. Kişinin kurtarılması cep telefonu kamerası ise saniye saniye kaydedildi.

Gece saatlerinde intihar etmek isteyen bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıktı. Bir müddet bariyerlerde buran vatandaş intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirmeye çalıştı. Bariyerlerden sarkmaya başlayan kişi sarkıtılan iple yukarı çekildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL