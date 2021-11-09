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FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
FSM Köprüsü organ bağışına dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ancak organ nakliyle tedavi olabilecek bireylere ve bağışın önemine dikkati çekmek amacıyla Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Organ ve Doku Bağışı Haftası için renklendirildi.

Yeşil renkte aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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