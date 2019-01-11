Fsm Köprüsü'ndeki Trafik Kazası Araç Kamerasında
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
Köprüde makas atarak ilerleyen ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçmeye çalıştığı iki araçtan birine çarpması sonucu devrildi.
Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Araç sürücüsü ise otomobilin camından sürüklenerek çıktı.
Kaza, arkadan gelen bir otomobilin kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA