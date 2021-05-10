-FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı
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-FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosikletle ön tekerleğini kaldırarak gittiği esnada kaza yaparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosikletle ön tekerleğini kaldırarak gittiği esnada kaza yaparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü 34 DSU 607 plakalı motosikletiyle TEM Otoyolu'nda seyretmeye başladı. Genç bir süre sonra seyir halindeyken motosikletinin ön tekerleğini kaldırarak gitmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden Sözcü, motosikletin üstünden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra köprünün balkon kısmına savrularak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan gencin İstanbul'un birçok noktasında motosikletle tek tekerlek üzerinde gittiği o tehlikeli anları görüntüleri ortaya çıktı.

-FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı
-FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı
-FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı
-FSM Köprüsü'ndeki kazada hayatını kaybeden motor tutkunu gencin, tek teker yaparken görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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