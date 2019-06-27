FSM Köprüsü'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi

FSM Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle köprüdeki Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Çalışmaların başlaması ile beraber sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Köprüdeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA