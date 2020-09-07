FSM KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1
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FSM KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

07.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:25

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin intihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen bir kişi aracını durdurarak köprü korkuluklarına çıktı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler intihar girişiminde bulunan kişiyi vazgeçirmek için ikna çalışmalarına başladı. Olay nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

FSM KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ-1

Kaynak: DHA

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