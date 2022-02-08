FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu

AA, İlyas Kaçar - Güncel
 - Güncelleme:
FSM Köprüsü'nde fırtınada zorlanan motosikletliye panelvan şoförü yardımcı oldu

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan motosikletli kuryeye, bir panelvan sürücüsü, aracıyla perdeleme yaparak yardımcı oldu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan motosikletli kuryeye, bir panelvan sürücüsü, aracıyla perdeleme yaparak yardımcı oldu.

FSM Köprüsü'nde yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosikletli kurye, panelvan sürücüsünün aracını siper etmesiyle güvenli şekilde karşıya geçti.

Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, perdelemeyi yapan panelvan şoförünün ikaz lambalarını yakarak yavaş ilerlediği, motosikletli kuryenin ise ona eşlik ettiği görülüyor.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, Fırtına, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title