FSM Köprüsü mor ışıkla aydınlatılacak

20.09.2019 14:58

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatılacak.

Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alzaymırda farkındalığın önemli olduğunu söyledi.

Alzaymır tedavisinin olmadığını belirten Işık, "Beyinde istenmeyen bir şekilde normal protein üretimi birikiyor. Bu durum beyindeki nöronların hasarlanmasına neden oluyor. Bellek bozukluğuyla ortaya çıkan bir tablo meydana geliyor." diye konuştu.

Hastalığın erken ve doğru olarak belirlenmesinin çok önem arz ettiğini dile getiren Işık, alzaymırda iyileştirici yöntemler uyguladıklarını belirtti.

21 Eylül Dünya Alzaymır Günü kapsamında "Başarılı Yaşlanma" adı altında sempozyum düzenlediklerini dile getiren Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarılı yaşlanmayı bir sistem olarak değerlendirmek lazım. Devlet politikası haline getirmeliyiz. Sigara ve tansiyonun bertaraf edilmesi, kilo kontrolü, fiziksel egzersizlerin hepsi başarılı yaşlanmayı sağlıyor. Hastalıkta eğitim çok önemli ve bunun çocukluk döneminde başlaması gerekiyor. Bu nedenle çeşitli aktivitelerle alzaymıra dikkati çekmek istiyoruz. 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü'nde Karayolları Genel Müdürlüğünün desteğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü mor ışıkla aydınlatacağız. İnsanların bu hastalığa karşı farkındalıklarının artmasını amaçlıyoruz."

Kaynak: AA