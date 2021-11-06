FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
FSM Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasım'da her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM Köprüsü bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama, gün ağarıncaya kadar sürecek.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title