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FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mavi ve turuncu renkte aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mavi ve turuncu renkte aydınlatıldı.

Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

Mavi ve turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, Kanser, Güncel, Haber

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