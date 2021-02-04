FSM Köprüsü Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
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FSM Köprüsü Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

04.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:36
FSM Köprüsü Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi ve turuncu renkle aydınlatıldı.

Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla Dünya Kanser Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

Turuncu ve mavi renkte aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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