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FSM Köprüsü Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
FSM Köprüsü Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, alzaymır hastalığı için toplumsal farkındalığı artırma, tedavi-bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Dünya Alzaymır Günü" olarak kabul edilen 21 Eylül'de mor renkle aydınlatıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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