FSM Köprüsü, Bosna Hersek bayrağının renklerine büründü - Haberler
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FSM Köprüsü, Bosna Hersek bayrağının renklerine büründü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
FSM Köprüsü, Bosna Hersek bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Bosna Hersek Devlet Günü nedeniyle sarı ve mavi renkte aydınlatıldı.

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Bosna Hersek Devlet Günü nedeniyle sarı ve mavi renkte aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu akşam 25 Kasım Bosna Hersek Devlet Günü dolayısıyla renklendirildi.

Köprü, Bosna Hersek bayrağının renkleri olan sarı ve mavi renkte ışıklandırıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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