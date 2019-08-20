FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

20.08.2019 00:00
FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Afganistan Bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
(Davut Has/İHA)

FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et