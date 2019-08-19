FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

19.08.2019 23:58

Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Afganistan Bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA