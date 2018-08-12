FSM Girişinde Zincirleme Kaza: 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı!

FSM Girişinde Zincirleme Kaza: 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı. İlk belirlemelere göre 5 aracın karıştığı kazada 3 yaralı var.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı. Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.