FSM Girişinde Zincirleme Kaza: 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı. İlk belirlemelere göre 5 aracın karıştığı kazada 3 yaralı var.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
5 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 2 şerit trafiğe kapatıldı. Anadolu yakası istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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