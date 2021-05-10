Son dakika haberleri... FSM'deki kazada ölen gencin motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... FSM'deki kazada ölen gencin motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... FSM'deki kazada ölen gencin motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde, tek teker üstünde ilerlediği iddia edilen motosiklet sürücüsü Ebubekir Sözcü (22) motosikletten düşerek hayatını kaybetti.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde, tek teker üstünde ilerlediği iddia edilen motosiklet sürücüsü Ebubekir Sözcü (22) motosikletten düşerek hayatını kaybetti. Sözcü'nün motosikletle tek teker üzerinde ilerlediği görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DSU 607 plakalı motosikleti kullanan 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet köprü üzerinde yaklaşık 250 metre sürüklenirken, Sözcü köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı. Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Sözcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.  Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması nedeniyle polis ekipleri köprüde önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası sürüklenen motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tamamen araç geçişine açtı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

MOTOSİKLETİ TEK TEKER KULLANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ebubekir Sözcü'nün farklı tarihlerde motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sözcü, motosikletin ön tekerleğini kaldırarak, trafikte tehlikeli şekilde ilerliyor.

 


Son dakika haberleri... FSM'deki kazada ölen gencin motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberleri... FSM'deki kazada ölen gencin motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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