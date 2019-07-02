FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor

FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor
FATİH  Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'deki çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 40 olarak ölçüldü. Çalışmaları nedeniyle 6 gündür FSM'de 4 şerit trafiğe kapalı.
Öte yandan Altuniza'de de metrobüs duraklarındaki sabah yoğunluğu havadan da fotoğrafllandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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