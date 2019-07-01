FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların sürdürülebilmesi için köprüde 4 şerit trafiğe kapalı tutuluyor.
FSM Köprüsü'nde asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde de yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
- İstanbul
FSM Köprüsü'nde asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde de yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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