FSM'DEKİ ÇALIŞMA, AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler yoğunluğa neden oldu.
FSM'deki yoğunluk nedeniyle araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi. Valilik, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmalarını istedi. Valiliğin uyarısı ile Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde Uzunçayır'dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı.
Görüntü dökümü:
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-Avrasya tünelinden görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü
-Avrasya girişindeki güvenlik önlemlerinden görüntü
- İstanbul
Kaynak: DHA
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