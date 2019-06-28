FSM'de trafik yoğunluğu (1)

FSM'de trafik yoğunluğu (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'de trafik yoğunluğu (1)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. 

 


Kaynak: DHA
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