Fsm'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Milli Saraylar'da görevli polis memuru Barış Asil, şahsi motosikletiyle köprüde seyir halindeyken motosikletinin kayması sonucu H.K'nin kullandığı 27 W 732 plakalı tırın altına girdi.
Kazada ağır yaralanan Asil, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.