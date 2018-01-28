Fsm'de İntihar Girişimi Trafiği
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Fsm'de İntihar Girişimi Trafiği

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

Fsm'de İntihar Girişimi Trafiği

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulunuyor. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İntihar girişimi devam ediyor. - İstanbul

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