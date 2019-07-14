FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi.
Köprüde 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından Ankara istikameti araç geçiş trafiğine açıldı.
İkinci etap çalışmalarının başladığı köprüde, Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA
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