FSM'DE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARININ BİRİNCİ ETABI TAMAMLANDI

* Köprünün onarım çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti bu gece trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan birinci etabı bu gece trafiğe açıldı. 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Avrupa-Anadolu istikametinde çalışmalar bu akşam sona erdi. Köprünün Anadolu istikamet gece saatlerinde trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise köprünün Avrupa istikameti trafiğe kapatıldı. Köprüde gidiş-geliş trafiği Anadolu-Avrupa istikametinden sağlanıyor FSM'deki ikinci etaptaki çalışmaların da tamamlanmasıyla köprü 17 Ağustos'ta tüm şeritleriyle trafiğe açılmış olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüdeki çalışmalardan her iki yakadan da detaylar

-Köprüden trafik detaylar

-Köprü üzerinden görüntüler

-Araçlardan detaylar

-Genel ve detaylar

14.07.2019 - 01.49 Haber Kodu : 190714011

14.07.2019 - 02.06 Haber Kodu : 190714013

14.07.2019 - 02.20 Haber Kodu : 190714014

Kaynak: DHA