FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi.

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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