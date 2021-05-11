FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) pazar gecesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DSU 607 plakalı motosikleti kullanan 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yalpalayan motosiklet, köprü üzerinde metrelerce sürüklenirken, Sözcü köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı. Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Sözcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.  Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması nedeniyle polis ekipleri köprüde önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası sürüklenen motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tamamen araç geçişine açtı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ankara istikametine ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yalpalamaya başlıyor.  Motosiklet daha sonra yolda sürüklenmeye başlıyor. Bariyerlere de çarpan motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabiliyor.

FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada
FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son Dakika | İSTANBUL-D-100 KARAYOLU'NDA MOTOSİKLET, TIR'A OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:08:53. #1.16#

title